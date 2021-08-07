بورصة الدواجن اليوم السبت 7-8-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن اليوم السبت، بعدما سجلت تراجعا ملحوظًا خلال الأيام الماضية في جميع أنواع الثروة الداجنة بفضل الاتجاه للحوم الحمراء خلال فترة ما بعد عيد الأضحى المبارك.

واستمرارًا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لجمهورها على مدار الساعة، تستعرض متوسط أسعار بورصة الدواجن، اليوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري، ومشتقاتها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة ووفقا لما كشفه الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في حديثه للوطن.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض، بالمزرعة اليوم السبت، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ أسبوع تقريبًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم السبت، في السوق المحلية، التي جاءت على النحو التالي:

- استقر سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه.

- واستقر سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، عند 32 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 65 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.

يذكر أن أسعار بورصة الدواجن انخفضت مطلع الأسبوع الجاري، نحو 5 جنيهات، وخاصة البانيه الذي تراجع سعره 5 جنيهات، ليصبح بـ 75 جنيهًا.