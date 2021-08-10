تفاصيل إطلاق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن «فيديو»

أصيبت فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس، عن محاولة طعن قرب مفرق مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس.

الاحتلال اطلق النار باتجاه سيدة فلسطينية بزعم تنفيذ محاولة طعن قرب مستوطنة يتسهار قرب نابلس#فلسطين #القدس pic.twitter.com/LNOPDoRQp5 — وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) August 9, 2021

وأفادت المصادر الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال أطلق النار تجاه فتاة فلسطينية قرب حاجز حوارة، بزعم محاولتها طعن عدد من جنود الاحتلال، وحتى اللحظة لم تُعرف حالة الفتاة الصحية.

فيما زعم موقع «يديعوت هشيتخ» الإسرائيلي إن «فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس، وتم إطلاق النار صوبها»، وحتى هذه اللحظة لا تعرف حالتها الصحية.

وحاجز حوارة هو عبارة عن نقطة تفتيش رئيسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند أحد مخارج الأربعة من نابلس، وتقع في الجنوب من المدينة.

وتأسس الحاجز في أكتوبر سنة 2000، وتم تخفيف شدة التخفيف في حوارة في عام 2009، ومنذ ذلك الحين كل المركبات والسيارات الفلسطينية تواجه في بعض الأحيان عمليات تفتيش عشوائية وغير منظمة.