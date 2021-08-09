«شركات السياحة»: مصر ليست ضمن الدول المسموح لها بأداء العمرة

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية السعودية نشرت شروط تقدم الأفراد للعمرة، ولكن لم يتم ذكر مصر بين الدول التي نشرتها السعودية، مؤكدا أن المستقبل سيشهد وجود مصر بين هذه الدول، ولكن لا يوجد وقت محدد حتى الآن، وهذا سيكون وفقا لإصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

السعودية تستهدف مليوني معتمر

وأضاف «باسل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامية عمرو خليل، إن عدد المعتمرين سيكون 20 ألف شخص حتى يصل إلى 60 ألفا شهريا، بإجمالي 2 مليون شخص، وستوجد إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، متابعا: «أي معتمر هيقعد 3 أيام إجباري في الفندق، حتى لو معندوش حاجة عشان يتم التأكد إن مفيش إصابة، وأسعار العمرة هتغلى عشان مسحات «بي سي آر» قبل المغادرة والوصول، وهناك وثائق تأمين أثناء الرحلة، فضلا عن أن التسكين في الفنادق سيكون بأعداد أقل وده كله هيضاعف تكاليف العمرة».

مصر ستنشر الضوابط عند فتح السعودية سفر المصريين

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الدولة المصرية ستعلن الضوابط الخاصة بالعمرة، عندما تسمح السعودية للمصريين بالسفر إليها لأداء العمرة، وسيتم نشر الضوابط لتعريف المواطنين قبل سفرهم.

وسمحت السعودية بحج نحو 60 ألف شخص فقط في الموسم الماضي، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة، خاصة أن الحجاج يأتون من مختلف بقاع الأرض.