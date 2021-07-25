«السياحة»: لا عمرة للمصريين حتى الآن لعدم صدور الضوابط السعودية

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار أن المصريين لن يؤدوا مناسك العمرة رغم إعلان المملكة العربية السعودية بدء الموسم اعتباراً من اليوم، وذلك بسبب عدم إصدار السعودية للضوابط المنظمة لموسم العمرة حتى الآن.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن قرار السعودية بتعليق دخول المصريين لأراضيها ما زال سارياً، موضحاً أن الوزارة بانتظار استصدار المملكة للضوابط المنظمة لموسم العمرة ومعرفة إذا ما كان سيتم السماح بسفر المصريين خلال الفترة الحالية أم لا، وبمجرد موافقة المملكة على استقبال المعتمرين المصريين ستقوم الوزارة بإعلان الضوابط المنظمة للسفر.

وقال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السعودية لن تستقبل معتمرين من خارج المملكة وستكتفى فى بداية الموسم بالسعوديين والمقيمين الذين حصلوا على تطعيمات كورونا بحد أقصى 20 ألف معتمر يومياً، وسيرتفع هذا العدد وفقاً للوضع الوبائى داخل السعودية وخارجها.

«شئون الحرمين» تطلق موسم العمرة بعد انتهاء مناسك الحج وفق إجراءات «كورونا»

وكانت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى استقبلت أمس فوجاً من المعتمرين بعد عودة العمرة عقب الانتهاء من موسم الحج، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، من أجل سلامة وصحة المعتمرين.

وهيأت رئاسة الحرمين مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكى عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدى أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التى يؤدون فيها الصلوات.