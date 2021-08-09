«التعليم العالي»: لدينا 32 ألف بحث منشور دوليا

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن استراتيجية الوزارة في الفترة الحالية ربط احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي بالبرامج المتميزة والمختلفة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية أو جامعات تكنولوجية، مشددًا على أن هناك احتياج شديد في السوق المصري للجامعات التكنولوجية.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الاثنين، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن الجامعات المصرية تقدمت في الفترة الأخيرة، في التصنيف الدولي للجامعات، ومصر تتقدم بشكل ملحوظ، وأيضا في مجال البحث العلمي، حيث وصلت إلى المرتبة الـ30 على مستوى العالم، مشددًا على وجود تقدم ملحوظ عن عام 2014، حيث كانت مصر لديها 15 ألف بحث فقط، وأصبحت 32 ألف بحث منشور دوليًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الشهادة التي يحصل عليها الخريج المصري ترتبط بنوعية الدراسة، لافتًا إلى أن الوزارة تتعامل بكل حزم وحسم مع المعاهد الجامعات غير المعتمدة، وأعلنت قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة، مشددًا على أن المجال التكنولوجي أصبح أمرًا أساسيًا للسوقين المحلي، والدولي، ولكن توجد نظرة ثقافية غير جيدة للتعليم الفني في مصر، ولذلك قررت الدولة إطلاق الجامعات التكنولوجية بدأ اختبار القدرات لها هذا العام.

ولفت إلى أنه حاليًا يجري إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة في أسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وشرق بورسعيد، وكل مناطق الجمهورية، لافتًا إلى أنها مرتبطة بالمناطق الصناعية، لأن هذا يسهل التدريب في الورش وقاعات الدراسة العملية، والدولة تحتاج إلى هذا التخصص، موضحًا أن الدولة تتحرك في التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، والدولية بشراكات مع جامعات دولية، تكون مصنفة على مستوى العالم، ويكون بها برامج دراسية متفردة ومتميزة وتراعي احتياجات سوق العمل.