تنشيط السياحة: نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 70%

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن السياحة الروسية حتى عام 2015 كانت تمثل رقمًا كبيرًا في معادلة السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تحتفل بعودة السياحة الروسية مرة أخرى، وهذا اعتراف كبير بالمنظومة الأمنية والصحية في مصر، موضحًا أن مصر وضعت استراتيجية للتطوير والتعافي، واستطاعت جذب 13 مليون سائح دون السياحة الروسية وهو رقم جيد.

وأضاف «يوسف» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الاثنين، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت إلى 70%، موضحًا أن هناك 5 رحلات روسية لشرم الشيخ و5 رحلات للغردقة في الأسبوع، و الرحلة تضم 522 راكبًا، إضافة إلى أن هناك سياح آخرين من الدول العربية، مشددًا على أن مصر من الدول القلائل التي فتحت أبوابها للسياحة في شهر يوليو 2020، ولم تغلق مرة أخرى مثل باقي دول العالم.

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنهم يحتاجون إلى مراقبة نسب الإشغال لأنها تزيد يومًا عن يوم، وهناك سياح من دول أوروبا الشرقية وعدد كبير جدًا من السياح يأتي من الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا رغم أن هذه الدول لا تشجع مواطنيها على السفر للخارج، ويفضلون الغوص والسياحة الشاطئية، والحجوزات المستقبلية ممتازة جدًا، ومصر تخطت دول كثيرة منافسة من الجانب السياحي.

وعن إمكانية تعرض مصر إلى موجة رابعة من فيروس كورونا، فقال إن هذا السيناريو قد يكون واقعيًا ولكن المتغيرات كثيرة، ومصر من الدول التي معدل الإصابات فيها منخفض، وبالتالي لو حدث موجة رابعة فإن الدولة سوف تتخذ قراراتها وفقًا للإجراءات التي تتخذها دول أخرى، ومضر لديها مرونة وخطط بديلة للتعامل مع أي سيناريو.