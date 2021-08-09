الجيش الأمريكي يلزم جنوده بالحصول على لقاح كورونا في 15 سبتمبر

أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ألزمت عناصر الجيش الأمريكي بالحصول على لقاح كورونا بحلول 15 سبتمبر المقبل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طالب منذ أسبوعين، الجيش الأمريكي بدراسة كيفية وموعد إضافة اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى قائمة اللقاحات الإلزامية للعسكريين، بحسب «سي ان ان».

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنعاش حملة التلقيح التي سجلت مع بداية عهد بايدن قفزة كبرى، لكن وتيرتها تراجعت مؤخرا في وقت يثير فيه انتشار «متحور دلتا» الأسرع تفشيا، قلق السلطات الصحية.

وقال بايدن: «أدرك أن الناس يتحدثون عن الحرية إلا أن المسؤولية ملازمة للحرية»، وأقر أنه «من المرهق التفكير بأننا لا نزال نكافح الجائحة».