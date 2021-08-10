مي حلمي تتعافى من كورونا: «خسيت 6 كيلو وهتجوز قريب»

قالت الإعلامية مي حلمي، خلال فيديو عبر استوري إنستجرام، إنها تعافت من فيروس كورونا، حيث نشرت فيديو وهي في سيارتها تتلقى أسئلة الجمهور، موضحة أنها تعيش قصة حب ستكلل بالزواج قريبا.

كما نشرت مي صورة لها وعلقت قائلة: «خسيت 6 كيلو بعد كورونا».

وكانت أعلنت مي حلمي خلال استوري «انستجرام»، معاناتها من فيروس كورونا.

وقالت مي لجمهورها «مش شامة حاجة بالغلط ولا حتى فلفل»، وطالبت من الجمهور أن يفيدوها بتجاربهم مع كورونا.

كما أعلنت الإعلامية استياءها من شهر يوليو قائلة «الشهر العجيب ده هيحصل إيه تاني، إشاعات وتمزق أربطة وكورونا، أتوقع إيه النهاردة»، مضيفة «أصحي ألاقي البي بي سي بتتكلم أني بقيت زعيمة عصابة وأنا نايمة».

ففي منتصف يوليو أعلنت مي حلمي عبر استوري إنستجرام، إصابتها بكسر في قدمها، حيث نشرت صورة لقدمها وعلقت عليها قائلة «الحمد لله على كل شيء».

وفي نفس الشهر تداولت أخبار بارتباطها بمغني المهرجانات حسن شاكوش لتنفي مي ذلك عبر انستجرام قائلة «خلصتوا أخبار؟.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي، برضو هصحى من النوم ألاقيكم خاطبيني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول ده قرار يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي، يبقى مرتبطين، نهدى بقى أخبار وإشاعات بقالكم أسبوعين مش مريحين، مش فاهمة ليه هو أنا قاعدة في بيتكم وعاوزين تخلصوا مني؟».