تطورات الحاله الصحية لـ مي حلمي: مازالت تعاني من فقدان الشم والتذوق

تفاعلت الاعلامية مي حلمي عبر استوري «انستجرام» مع متابعيها، بعد السؤال عن تطورات حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت انها تتحسن ولكنها مازالت تعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق.

أزمات مي حلمي

وكانت الإعلامية مي حلمي تعرضت مؤخرا لعدة أزمات أثارت السوشيال ميديا، بدأت بشائعة ارتباطها بالفنان تامر شلتوت بعد نشر الأخير صورة تجمعهما في طائرة، وعلق عليها بقلب، لتنفي مي حلمي ما تردد من شائعات بشأن خطبتها من تامر شلتوت وكتبت على ستوري «إنستجرام»: «هو أي حد يتصور معايا يبقى خطيبي ما تعقلوا بقى».

وبعدها نشر «تامر» توضيحيا عبر «فيس بوك» قائلا «للتوضيح.. أنا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت الزميلة مي حلمي صدفة في الطيارة.. بس كده».

وتهاجم الإعلامية الفنان ببوست آخر وتتهمه أنه يسعى وراء التريند، ويرد الأخير خلال فيديو عبر «فيس بوك»، قال خلاله «الواحد فينا في الدنيا ليس إلا سمعة وذكرى وهذا يجب كل شيء، إذا كانت سمعتك طيبة سيرتك هتخلد طول العمر فأهم شيء الحفاظ على السيرة الطيبة، وأي شخص يريد يحقق نجاحه في الدنيا بشكل تاني حر».

واختتم: «سيدنا عمر رضي الله عنه قال: أميتوا الباطل بالسكوت عنه"مش كل شيء باطل أو غلط أرد عليه، دي من الحاجات اللي اتعلمتها وفرقت في حياتي».

وبعد أيام من شائعة ارتباطها بتامر شلتوت، ترددت شائعة ارتباطها بحسن شاكوش، لتنفي الإعلامية الشائعة عبر «إنستجرام» قائلة «عايزين تجوزوني وتخلصوا مني»