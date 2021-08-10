العمرة تعود من جديد لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريا

بدأت السعودية، أمس الاثنين، استقبال ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريا.

وقالت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، إن إصدار التصاريح يكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها السعودية من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الانسان.

«مشاط»: عدد الركاب في الحافلة لن يتجاوز الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة

وأشار مشاط، عن معايير خدمات النقل الآمن، إلى أن عدد الركاب في الحافلة لن يتجاوز الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصاريح المعتمرين الصادرة من تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» قبل الصعود للحافلة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، أن مراكز النقل في محطتي «كدي والششة»، ونقاط التجمع حول الحرم: «أجياد-باب علي- الشبيكة» تم تجهيزها وفق إجراءات دقيقة لتطبيق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية التي وضعتها الجهات المختصة، لاستقبال المعتمرين والمصلين من داخل وخارج المملكة.

وأكد المسؤول السعودي، أن ضيوف الرحمن الحاصلين على تصاريح الدخول للمسجد الحرام من خلال تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» يمكنهم دفع قيمة تلك الخدمة الاختيارية من خلال التطبيقين، للحفاظ على الوقت وتلافي الانتظار في مراكز النقل.

وأوضح مشاط، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، والاشتراطات الخاصة بالدول القادم منها المعتمرون والزائرون إلى المملكة، واعتماد مقدمي الخدمات «شركات العمرة-الفنادق-شركات النقل» المؤهلين وفقًا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي، والتصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية، تماشيًا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

التحصين شرطًا أساسيًّا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي

وأشار مشاط، عن الإجراءات الصحية للمعتمرين من داخل المملكة، إلى أن التحصين سيكون شرطًا أساسيًّا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين الثلاثة «محصن حاصل على جرعتين من لقاح كورونا-محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح- محصن متعافٍ من الإصابة» لجميع الفئات العمرية المحصنة لمعتمري الداخل.

إرفاق شهادة التحصين للمعتمرين القادمين من خارج المملكة ضمن مسوغات طلب أداء المناسك

أما بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة، فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب أداء المناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرًا، وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.

ودعا نائب وزير الحج والعمرة، إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار «كورونا» ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقي «توكلنا واعتمرنا».

وكانت المحكمة العليا بالسعودية، أعلنت في بيان، اعلنت أمس الاثنين، أن الاثنين هو المكمل لشهر ذي الحجة 1442ه، واليوم الثلاثاء، هو غرة شهر المحرم لعام 1443هـ .