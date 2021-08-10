السعودية: تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة من 12- 18 عاما بشرط

أكدت السلطات السعودية، على تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12- 18 عاما، مع اشتراط تلقي التحصين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» جرعتين، مع انطلاق موسم العمرة ابتداءً من اليوم، حيث أصدر أكثر من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

نائب وزير الحج: إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

وأشار مشاط، إلى أن الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان.

ودعا المسؤول السعودي، إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار «كورونا» ومتحوراته، وضرورة الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا».