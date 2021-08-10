اختبار القدرات بكلية تمريض بني سويف.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت كلية التمريض في جامعة بني سويف عن عقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية، حتى 19 من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

كيفية التسجيل الإلكتروني للتقدم باختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة بني سويف

يتم التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط الإلكتروني:

www.tansik.egypt.gov

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بكلية التمريض في جامعة بني سويف

1ـ يقوم الطالب/ الطالبة بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

2ـ يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس، يظهر للطالب بياناتة الشخصية والتي تتضمن: الرقم الجلوس، أسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الادارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درس فيها الطالب.

3ـ على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على الموقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4 ـ تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له وأسماء الكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5 ـ يقوم الطالب باختيار قدرات كلية التمريض والمواعيد .

6 ـ عقب انتهاء الطالب من التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل الإلكتروني، والتوجه به إلى مقر كلية التمريض في الموعد المحدد.

موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التمريض جامعة بني سويف

تبدأ اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التمريض في جامعة بني سويف اعتبارا من السبت الموافق 7/8/2021 حتى الخميس الموافق 19/8/2021م

الأوراق المطلوبة للالتحاق باختبارات القدرات بكلية التمريض في جامعة بني سويف

1 ـ طباعة إيصال التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات.

2 ـ رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه.

3 ـ الرقم القومي وصورة منه أو شهادة الميلاد وصورة منها.

4 ــ يسدد الطالب قيمة ملف القدرات 450 جنيها.

5ــ اتخاذ كافة اﻹجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الطبية.