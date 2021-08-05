«المنشآت الفندقية»: ألمانيا تسير رحلات جديدة لمرسى علم في سبتمبر المقبل

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن القطاع السياحي المصري، يستهدف وصول أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر خلال العام الجاري، إلى أكثر من 7 ملايين سائح، لافتا إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ6 شهور الأولى من عام 2021، بلغ أكثر من 3 ملايين سائح، موضحا أن القطاع السياحي يأمل في زيادة أعداد السياح خلال الشهور المتبقية من العام، لاسيما مع عودة الحركة السياحية الوافدة من روسيا.

ألمانيا تبدأ 7 سبتمبر تسيير رحلات لمرسى علم

وأضاف لـ«الوطن» أن كافة المؤشرات والحجوزات المستقبلية، تؤكد أن الربع الأخير من العام الجاري، سيشهد زيادة في أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر، كاشفا عن بدء شركات السياحة الألمانية في تسيير رحلات لمدينة مرسى علم، بداية من 7 سبتمبر المقبل، لتضاف إلى الـ3 رحلات الأسبوعية التي تسيرها حاليا إلى الغردقة، فضلا عن عودة الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا خلال فصل الشتاء لمعدلاتها الطبيعية، إلى جانب الزيادة المتوقعة في حركة السياح الروس خلال تلك الفترة.

الحركة السياحية تسير بشكل تصاعدي

وأشار عاقل، إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر تسير بشكل تصاعدي نظرا لالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لافتا إلى أن الانتهاء من تطعيم أكثر من 90% من العاملين بالقطاع السياحي بشرم الشيخ بالجرعة الثانية من مصل كورونا، إضافة إلى بدء العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء التطعيم بالجرعة الثانية من المصل؛ سيرفع من أعداد السياح الوافدين لزيارة المدن السياحية الشاطئية والترفيهية خلال الشهور المقبلة.

يشار إلى أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا مصر خلال عام 2019 بلغ نحو 13.1 مليون سائح.