«التنظيم والإدارة»: تدريب 11 جهة إدارية على التواصل المؤسسي الرقمي

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ورشة عمل؛ لتدريب مسئولي تحديث الملف الوظيفي في 11 جهة إدارية على التواصل معه إلكترونيًا عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك، في إطار دعم التواصل الرقمي بين الجهاز وكافة مؤسسات الدولة.

الشيخ: التحول الرقمي على قائمة أولوياتنا

وقال «الشيخ»، إن الجهاز يضع التحول الرقمي للخدمات المُقدّمة منه على قائمة أولوياته وخاصة مع قرب الانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويُولِي اهتمامًا كبيرًا للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، الذي يعد الانتهاء منها بمثابة نقطة البداية في التعامل الإلكتروني بين الجهاز والجهات عبر استخدام منظومة التواصل الرقمي المؤسسي.

تدريب 193 جهة إدارية

وأضاف رئيس الجهاز، أن عدد الجهات التي تم تدريبها والربط معها إلكترونيا بلغ 193 جهة إدارية، ويوالي الجهاز تدريب جهات أخرى تباعا، كما يواصل متابعته للجهات التي سبق تدريبها، مشيرا إلى أن عدد المراسلات التي استقبلها الجهاز من الجهات خلال العام المالي 2020/2021 بلغ 30 ألفا و 276 مراسلة إلكترونية.

وكان رئيس الجهاز قد أكد أن عدد من زار البوابة منذ 30 يونيو، بلغ مليونًا و800 ألف زائر، مشيرا إلى أنه من المقرر نشر إعلان لشغل 83 وظيفة كادر جامعي بجامعة جنوب الوادي غدا.

وفي سياق آخر، بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تنفيذ البرامج التخصصية في مجال إدارة المخاطر والأزمات، لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في وحدات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالجهات الحكومية المرشحة للانتقال، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.