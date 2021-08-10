أسعار السيارات الكهربائية فى مصر.. تبدأ من 60 ألف جنيه

أعلنت عدة علامات تجارية كبرى عن إنتاجها من السيارات الكهربائية في مصر وأسعارها فى السوق المصري، والتى كان أخرها ما تم إطلاقه وتدشينه منذ أسابيع بالتعاون بين كل من بوابة مصر الرقمية EG GATE وشركة «دوليبات مصرللسيارات الكهربائية»، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية متمثلة في شركة المستقبل لتسيير وتراخيص السيارات.

وتلاقي السيارات الكهربائية فى مصر لعام 2022 رواجا وانتشارا خلال الفترة الماضية فى السوق المحلي بمصر، حيث شاركت في عملية التصنيع المحلي للسيارات بواقع 45% مكون محلي، مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع كنترول الهندسية، ومصنع تريدكو الصياد، ومصنع إتك للكابلات الكهربائية، ومصنع تراست، ومصانع جريش للزجاج ومصنع باور كود.

ومن مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية التى تم تدشينها فى مصر:

سيارة ماركة PR1

المواصفات

- فتحة سقف للتهوية مزودة بـ2 مروحة تعمل بالكهرباء وعداد ديجتال لقراءة السرعة والكيلومترات.

- قوة شحن البطارية شاشة أتوماتيك، خاصة للركن والرجوع إلى الخلف «سنسور خلفي مزود بكاميرا».

-السيارة مزودة بزجاج كهربائي، ووحدة رفع مزودة بـ2 ريموت كنترول تشغيل وفصل كهرباء.

- السيارة تعمل في الشحنة الواحدة من 120 إلى 150 كيلو متر.

- سرعة السيارة لاتتجاوز 60 كيلومتر فى الساعة.

قوة الماتور «4000w».

مدة الشحن من 3 إلي 5 ساعات.

- السيارة 4 أفراد بواقع وزن 750 كيلو.

سيارة ماركة PR2

المواصفات

- فتحة سقف للتهوية مزودة بـ2 مروحة تعمل بالكهرباء.

- عداد ديجتال لقراءة السرعة والكيلومترات.

- قوة شحن البطارية.

- شاشة أتوماتيك خاصة للركن والرجوع إلى الخلف «سنسور خلفي مزود بكاميرا».

- مزود بفرش جلد وأبانوس لإعطاء رفاهية للسيارة من الداخل.

- مزود بزجاج كهربائي ووحدة رفع مزودة بـ2 ريموت كنترول تشغيل وفصل كهرباء.

- فتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء.

- تعمل السيارة في الشحنة الواحدة من 120إلى 150 كيلو متر.

- سرعة السيارة لاتتجاوز 60 كيلومتر فى الساعة.

- قوة الماتور (4000w).

- فتره الشحن من 3 إلى 5 ساعات.

- حمولة السيارة 4 أفراد بواقع وزن 750 كيلومتر.

سيارة ماركة TR1

المواصفات

- السعر 30 ألف جنيه.

- فتحة سقف للتهوية مزودة بـ2 مروحة تعمل بالكهربا

- عداد ديجتال لقراءة السرعة والكيلومترات.

- قوة شحن البطارية.

- مزود بفرش جلد وأبانوس.

- صدادات أمامية للحفاظ على هيكل المركبة.

- مزودة بعدد 2 ريموت كنترول تشغيل وفصل كهرباء.

- فتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء.

- تعمل السيارة في الشحنة الواحدة من 120 إلى 150 كيلو متر.

- سرعة السيارة لاتتجاوز 50 ك/س.

- قوة الماتور 3000 وات.

- فترة الشحن من 3 إلى 5 ساعات.

سيارة ماركة A8

المواصفات

- سعر السيارة 60 ألف جنيه.

- السيارة ذات 5 أبواب وباب خلفي بأستبن.

- بها فتحة سقف للتهوية مزودة بـ2 مروحة تعمل بالكهرباء.

- بها شاشة أتوماتيك خاصة للركن والرجوع إلى الخلف «سنسور خلفي مزود بكاميرا».

- وحدة رفع صدادات أمامية وخلفية للحفاظ على هيكل السيارة.

- السيارة بها بعدد 2 ريموت كنترول تشغيل وفصل كهرباء.

- يتم شحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء.

- السيارة تعمل في الشحنة الواحدة من 120إلى 150 كيلو متر.

- سرعة السيارة لاتتجاوز 50 ك/س.

- قوه الماتور 3000 وات.

- مدة الشحن من 3 إلى 5 ساعات.

السيارات متاحة للمواطنين للشراء بالتقسيط، وذلك بالتعاون مع القطاع المصرفي، المتمثل في عدة بنوك على رأسها البنك الزراعي المصري، وبنك مصر، وبنك CIB التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، ومن المقرر إنشاء 28 مركز تدريب بالمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية، بجانب إنشاء من 400 إلى 1000 مركز خدمة وصيانة ونقطة شحن، لمتابعة العملاء والموزعين وتقديم خدمات ما بعد البيع.

بينما أعلنت شركة المستقبل، أنها ستتولي لتيسير وتراخيص المركبات، الإشراف على مواصفات الإدارة العامة للمرور ووضع خطة حديثة تساهم في تطوير منظومة اللوحات الرقمية الجديدة للسيارات، وتنظيم الخطه المرورية لهذه المركبات الخفيفة.