الفنانة بلقيس تعتذر لنقابة الموسيقيين وتعود إلى نشاطها الفني في مصر

أثارت الفنانة بلقيس جدلاً واسعاً عبر «السوشيال ميديا»، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، وإقامة الحفلات بدون تراخيص، ما أدى إلى وقفها وإخطار جميع الجهات الحكومية بعدم التعامل معها أو تقديم حفلات مرة أخرى بمصر.

بلقيس تعتذر لنقابة المهن الموسيقية

وسرعان ماخرجت بلقيس لتعتذر إلى نقابة المهن الموسيقية، مبررة ذلك بأنه خطأ غير مقصود، وأصدرت بيان جاء فيه، «أهديت جمهور الحفلة أول أمس إحدى مفاجآتي الفترة المقبلة، وهو غناء الأغنية المصرية التي سجلتها منذ فترة قريبة وستطرح خلال الأيام المقبلة وهي أغنية «دبلوماسي»، وستصدر بعد انتهاء حفلي الغنائي المقرر إقامته الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وأضاف البيان: «مصر بلدي وأنا ابنتها ولا يعقل أن أتجاوز قانونا مصريا، وأن الحفل أمس خرج بشكل رائع، وكنت سعيدة جدا باستقبال الجمهور المصري والاحتفاء بي، وقدمت عددا من الأغنيات الجديدة التي ستصدر في ألبومي».

بلقيس تكشف عن مصير حفلها في الأوبرا الخميس المقبل

وأكدت الفنانة أن حفلها المقبل في الأوبرا سيقام في موعده، خاصة وأن جمهورها بدأ يتسائل عن الأمر، وأن الأزمة التي حدثت لا تتجاوز سوى مجرد اختلاف بسيط في أمور خاصة بتصاريح حفل أمس، الذي أقيم بنادي الجلاء بمصر الجديدة، وأنها لم تصعد أمس على خشبة المسرح قبل أن تطمئن إلى أن كل الإجراءات سليمة، والحصول على تصريح الحفل، مضيفة: «مستحيل أن تتجاوز أي قوانين في أي حفل غنائي قدمته في الوطن العربي وفي مصر».

بلقيس تقدم عدد من الأغنيات بمصر

وتقدم بلقيس مجموعة من أشهر الأغاني التي قدمتها على مدار مشوارها الفني إلى جانب أحدث أغانيها «ممكن» و«انتهى»، والأغنية اللبنانية «جبار»، وأيضا الأغنية المصرية «دبلوماسي» وعدد من أغنيات ألبومها الجديد.