تراجع ملحوظ.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الدقهلية

شهدت أسعار بعض أنواع الخضار والفاكهة انخفاضا في أسواق محافظة الدقهلية، مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة الوفرة، وفقا لما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع لمدينة لغرفة.

أسعار الخضار

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل وخارج السوق والمنافذ لكل كيلو جرام هي كما يلي :

باذنجان رومي: يتراوح سعر الكيلو من 3.5 جنيها إلي 5 جنيهات

فاصوليا خضراء: 8 جنيهات

بامية: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلي 12 جنيها

بصل: 5 جنيهات

خيار: 8 جنيهات

فلفل بلدي : 5.5 جنيها

فلفل ألوان 15 جنيها

جزر: 6.5 جنيها

طماطم : يتراوح سعر الكيلو من 3.5 جنيها إلي 4 جنيهات

بطاطس : 8.5 جنيها

كوسة : 8 جنيهات

ملوخية خضراء: 7 جنيهات

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي :

الموز : 15 جنيها

بطيخ: سعر الواحدة من 20 جنيها إلي 25 جنيها

برقوق : 25 جنيها

تفاح مستورد : 25 جنيها

تفاح مصري: 20 جنيها

ليمون : يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلي 12 جنيهات

برتقال: 8 جنيهات

عنب: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيها إلي 12 جنيها

كيوي : يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلي 30 جنيها

خوخ سكري: 20 جنيها

مانجو: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيها إلي 25 جنيها

تين: 15 جنيها

كمثري: 20 جنيها.