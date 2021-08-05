تراجع الطماطم إلى 2.5 جنيه.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الدقهلية

انخفضت أسعار بعض أنواع الخضار والفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، نتيجة توافر معظم أنواع الخضروات والفواكه في الأسواق، وذلك وفق ما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية عن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل وخارج السوق والمنافذ لكل كيلو جرام هي كما يلي :

باذنجان رومي: يتراوح سعر الكيلو من 3.5 جنيها إلي 4 جنيهات

بامية: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلي 12 جنيها

بصل: يتراوح سعر الكيلو من 3.5 جنيها إلي 4 جنيهات

خيار: 8 جنيهات

فلفل بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلي 6.5 جنيها

فلفل ألوان 15 جنيها

جزر: 6.5 جنيها

طماطم : يتراوح سعر الكيلو من 2.5 جنيها إلي 4 جنيهات

بطاطس : 8.5 جنيها

كوسة : 8 جنيهات

ورق عنب: 15 جنيها

ملوخية خضراء: 7 جنيهات

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هي :

كنتلوب: 6.5 جنيها للكيلو

الموز : 15 جنيها

بطيخ: سعر الواحدة من 20 جنيها إلي 25 جنيها

برقوق : 25 جنيها

تفاح مستورد : 25 جنيها

تفاح مصري: 20 جنيها

ليمون : يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلي 10 جنيهات

برتقال: 8 جنيهات

عنب: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيها إلي 13 جنيها

كيوي : 30 جنيها

خوخ سكري: 20 جنيها

مانجو: 25 جنيها

تين: 15 جنيها

كمثري: 20 جنيها