توقعات حركة مؤشرات البورصة وأداء الأسهم خلال جلسة اليوم

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم على تباين في الأداء، حيث ارتفع مؤشر «EGX30» بنسبة 0.34% بالغًا مستوى 10837.99 نقطة، وصعد «EGX70» بنسبة 0.09% بالغًا مستوى 2856.78 نقطة، وارتفع «EGX100» بنسبة 0.06% عند مستوى 3837.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX50» بنسبة 0.4% عند مستوى 2384.03 نقطة.

وتشير التوقعات اليومية لأداء جلسة اليوم في البورصة إلى أن حركة المؤشرات ستكون في الاتجاه الصاعدة استكمالا لرحلة الصعود مدعومة بالنتائج المالية الجيدة للشركات، بالإضافة إلى عودة السياحة والطيران الروسي لمصر.

وتتوقع حنان رمسيس محللة مالية بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن تستكمل المؤشرات الفرعية رحلة الصعود لعدة أسباب منها نتائج الأعمال الجيدة للشركات، التي حققت أرباحًا غير متوقعة، واستطاعت اجتياز أزمة جائحة كورونا، وبدأت القطاعات ذات الأداء الضعيف كالأدوية والرعاية الصحية في الظهور والمنافسة بقوة بعد تحقيق الشركات ارتفاع في الأرباح، وصلت إلى 230%، وارتفاع في سعر التداول وصل إلى 300%.

ومن بين العوامل الإيجابية الداعمة لحركة السوق أيضا عودة السياحة والطيران الروسي سيكون له مردود جيد علي العديد من القطاعات، وفي المقدمة السياحة والطيران والمساهم بنسبة 30% في الدخل القومي المقوم بالعملات الأجنبية، ومع تحسن أداء البنك التجاري الدولي وتحرك المؤشر الرئيسي إلى مستوي 10800 نقطة، ومحاولة الثبات عنده بسبب السيولة المرتفعة سيكون هناك نشاط في كافة المؤشرات ولكن مع صدارة وقوة أكثر للمؤشرات الفرعية.

فيما يتوقع حسام عيد محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10600 نقطة يؤهله لاختبار مستوى 10850 وباختراقه يستهدف مستوى 11000 نقطة بجلسة اليوم.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد استقر أعلى مستوى الدعم 2830 وأغلق عند مستوى 2854.32 نقطة بهبوط قدره 23.68 نقطة بفضل الأداء المتباين لأغلب اسهم المضاربات والمتاجرة السريعة وظهور عمليات جني أرباح طفيفة لبعض اسهم المضاربات بالرغم من اتجاه المستثمرين الافراد نحو الشراء بتلك الأسهم لسرعة دوران راس المال المستثمر بتلك الأسهم بالرغم من ارتفاع المخاطرة بها، وفي حالة ارتفاع قوة جني الأرباح، وعمليات التصحيح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف المؤشر مستوى الدعم 2830 ثم 2760.