تعرف على أنواع الأسهم في البورصة ومميزات كل منها

ينظر كثيرون إلى البورصة من الخارج على أنها منصة الأموال والأغنياء ومن يمتكلون الشركات والكثير من المال، لكن الأمر ليس بهذه الصورة، فسوق المال أو البورصة، هو عبارة عن منصة تضم مجموعات من الشركات، التي تطرح أسهما، من خلال هذه المنصة، ليتم التداول عليها من قبل المستثمرين والمؤسسات التي ترغب في استثمار الفوائض المالية الخاصة بهم في الأسهم.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، وفق الموقع الرسمي للبورصة المصرية، تعريف الأسهم وأنواعها ومميزات كل نوع منها، وهي (العادية والممتازة).

أولا- الأسهم العادية:

هي ورقة مالية تعطي لمالكها الحق في جزء من ملكية الشركة، حسب نسبة الأسهم التي يمتلكها، فعلى سبيل المثال إذا كان المستثمر يمتلك 10000 سهم في شركة عدد أسهمها 100000 سهم، فإنه يمتلك 10% من الشركة.

ويحق لمالك الأسهم العادية، أن يحصل على جزء من الأرباح والتوزيعات، وذلك بعد حصول حاملي الأسهم الممتازة على أرباحهم، وفي حالة تصفية الشركة يتم صرف مستحقات مالكي الأسهم العادية، بعد صرف مستحقات مقرضي الشركة ومالكي السندات ومالكي الأسهم الممتازة.

وفي حالة إعلان الشرك إفلاسها، فإن المساهمين العاديين لا يحصلون على أموالهم إلا بعد أن يحصل الدائنون والمساهمون حاملو الأسهم الممتازة على نصيبهم في الأصول المتبقية، وهو ما يجعل الأسهم العادية أكثر خطورة من السندات أو الأسهم الممتازة، والأخص في حالة التصفية.

والميزة الوحيدة التي تتميز بها الأسهم العادية، هي أنها في الغالب تكون في الأداء أفضل من السندات والأسهم الممتازة على المدى الطويل.

ما هي حقوق حملة الأسهم العادية:

- يحق لحاملي الأسهم العادية، التصويت في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين أو أي اجتماعات أخرى يدعو إليها مجلس الإدارة.

- يحق له أيضا إبطال قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس الإدارة في حالة إذا كان القرار مخالفاً للقانون ونظام الشركة.

- حق الاطلاع على دفاتر الشركة، وذلك باعتبارهم مساهمين في الشركة لهم الحق في الاطلاع على السجلات المالية للشركة.

- حق الحصول على الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها.

ثانيا- الأسهم الممتازة:

وهي نوع من الأسهم التي تمنح مالكها حقوقا إضافية تفوق حقوق حملة الأسهم العادية، ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم، وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات والقيود، ولا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية، كما لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق التعديل به وتعديل النظام الأساسي للشركة.

بشكل أوضح فالأسهم الممتازة، هي أسهم لها الأولوية في الحصول على توزيعات الأرباح، وكذلك أولوية في الحصول على نصيبها من أصول الشركة في حالة التصفية، لكن ليس لها الحق في التصويت، وهذا النوع من الأسهم يعتبر مناسب لفئة المستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات نقدية مستقرة في المستقبل.

حقوق حملة الأسهم الممتازة:

- تضمن لحاملها أولوية في المطالبة بحقوقه في أصول الشركة في حالة التصفية

- تضمن لحاملها دخل شبة ثابت

- لا يحق لحاملها المطالبة القانونية بالعائد طالما أن الشركة لم تحقق أرباح أو لم تقرر توزيع أرباح.