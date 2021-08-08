بعد التجديد له لمدة 4 سنوات.. من هو محمد فريد رئيس البورصة؟

مع إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً اليوم، بتجديد تعيين محمد فريد رئيساً لـ«البورصة المصرية» لمدى 4 سنوات أخرى، يتبادر إلى أذهان الكثيرين تساؤل: من هو محمد فريد رئيس البورصة؟.

من هو محمد فريد رئيس البورصة؟

وفي الإجابة عن سؤال: من هو محمد فريد رئيس البورصة؟، فإن الاسم الكامل له هو محمد فريد محمد صالح، وقد اختير رئيساً لـ«البورصة المصرية» من قبل رئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل، عام 2017.

ماجستير إدارة أعمال وعلوم اقتصادية

محمد فريد رئيس البورصة حصل على بكالوريوس التجارة والاقتصاد من جامعة حلوان، عام 1999، ونال بعدها درجات الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2002، وآخر في مجال العلوم الاقتصادية والمالية والاستثمار من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2003.

محاضر غير متفرغ في العديد من الجامعات

وحصل أيضا محمد فريد رئيس البورصة، على ماجستير في الرياضيات المالية من كلية كاس لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة عام 2008، وعمل محاضرا غير متفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب عمله محاضراً غير متفرغ في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منذ عام 2008.

مشوار طويل في العمل الحكومي والخاص

وقبل أن يصبح محمد فريد رئيس البورصة المصرية، كان خبيراً اقتصادياً في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ 1999 حتى 2002، وتولى بعدها منصباً استشارياً في البنك الدولي، قبل أن يلتحق بوزارة الاستثمار بين عامي 2004 و2010.

وكان «فريد» رئيساً لشركة للاستشارات الاقتصادية منذ 2012، وقبلها مباشرةً نائباً لرئيس البورصة المصرية عامي 2010 و2011، واكتسب محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خبرات طويلة بحكم عمله، وبحكم الدراسات الاقتصادية التي أجراها في العديد من الجامعات.

وصباح اليوم الأحد، أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد تعيين محمد فريد، رئيسًا للبورصة المصرية، لمدة 4 سنوات.