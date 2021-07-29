واتساب يقدم ميزة جديدة لعدم ظهور الرسائل المؤرشفة

قدم تطبيق واتساب WhatsApp ميزة جديدة لجعل الأمور أكثر سلاسة للمستخدمين، عبارة عن إعداد جديد سيساعد في الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة في مكانها، ولن يظهر المزيد منها عند تلقي رسالة.

وقال موقع BGR.IN، إن هذه الميزة ستساعد الأشخاص في الاحتفاظ بنوافذ الدردشة ذات الأولوية في الأعلى، وبالنوافذ الأقل أهمية في مجلد منفصل.

وتقدم ميزة واتساب WHATSAPP الجديدة للمحادثات المؤرشفة، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، وستبقى الدردشات التي أرشفتها على WhatsApp في المجلد، حتى عند ظهور رسالة جديدة من تلك الدردشات، وحتى الآن كانت الدردشات المؤرشفة تخرج من مجلدها كلما ظهرت رسالة جديدة.

وتعتبر الميزة إعداد افتراضي، وستعمل حتى تختار إلغاء أرشفتها، إذا كنت تريد التراجع عن الاحتفاظ بهذه الدردشات في الأرشيف، فيمكنك فعل ذلك أيضًا.

وهذه الميزة هي محاولة أخرى من قبل WhatsApp لمساعدة الأشخاص على إجراء محادثات خالية من الانقطاع، كما ستساعدهم أيضًا في الحفاظ على الأشياء ذات الأولوية أمام أعينهم.

وقال WhatsApp، في بيان صحفي: «نحن نعلم أنه ليس كل شيء يجب أن يكون دائمًا في المقدمة والوسط بالنسبة لك، نريد التأكد من أن WhatsApp يظل مكانًا خاصًا وآمنًا حيث يمكنك التحدث إلى الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك وحيث تتحكم في رسائلك».

وإذا كنت لا تعرف كيفية أرشفة الدردشة ، فإليك ما يجب فعله:

الخطوة 1: افتح تطبيق WhatsApp على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

الخطوة 2 : على نظام iOS ، اسحب لليمين للحصول على خيار الأرشفة. اضغط على خيار أرشفة الدردشة.

الخطوة 3 : للوصول إلى الدردشة المؤرشفة، اسحب لأسفل وستجد المجلد لعرضها، ويمكنك إلغاء أرشفة الدردشات عن طريق التمرير سريعًا جهة اليمين.

الخطوة 4: على نظام Android، اضغط مع الاستمرار على الدردشة واكتب على أيقونة الأرشيف «السهم المتجه لأسفل» للقيام بالمهمة.

الخطوة 5: لعرض الدردشات المؤرشفة، عليك اتباع نفس التعليمات الخاصة بنظام iOS، ولإلغاء أرشفة دردشة، زر مجلد الأرشيف، واضغط طويلا على الدردشة للحصول على الخيار.