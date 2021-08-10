بعد استقبال حافل بالورود والأعلام.. جيانا فاروق تغادر مطار القاهرة

غادرت البطلة الأولمبية جيانا فاروق، الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، والتى وصلت على متن الرحلة رقم 653، التابعة لشركة الاتحاد، حيث كان في استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي وصل على متن نفس الرحلة.

وكان في انتظار اللاعبة عدد كبير من جماهير ومشجعي نادي الزهور، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، حيث تم تجهيز الأتوبيس المكشوف ليقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى المقرر عقده.

يشار إلى أن مطار القاهرة الدولي استعد لاستقبال اللاعبة الفائزة، وعدد من قيادات البعثة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث تم وضع كافة الترتيبات بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى التى انتشر رجالها لتيسير وتسهيل سير الجماهير التى حضرت لتنهئة البطلة المصرية، هذا بخلاف الورد والأعلام التي حملها الجماهير لتحية بنت مصر الفائزة بالميدالية البرونزية.

وكانت شركة ميناء القاهرة الدولي، استعدت لاستقبال أبطال طوكيو، حيث تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالشركة، لاستقبال البعثة فور وصولهم على متن الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل علي انهاء إجراءات البعثة، كما خصصت وزارة الطيران أتوبيس مكشوف يقل أفراد البعثة، كما هو متبع في وصول اللاعبين الحاصلين علي الميداليات.

مصر تحصد 6 ميداليات أولمبية فى طوكيو

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و4 برونزيات، عن طريق: فريال أشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، فيما حقق البرونزيات: محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو.