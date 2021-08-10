جيانا فاروق تصل مطار القاهرة الدولي.. وأتوبيس مكشوف في انتظارها

وصلت قبل قليل، مطار القاهرة الدولي، البطلة الأولمبية جيانا فاروق الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، على متن الرحلة رقم 653، وكان في استقبالها فور وصولها المطار، أتوبيس مكشوف والذي يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادي لحضور المؤتمر الصحفي.

وكان مطار القاهرة الدولي استعد لاستقبال اللاعبة الفائزة، وعدد من قيادات البعثة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم وضع كافة الترتيبات بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي التي أنتشر رجالها لتيسير وتسهيل الجماهير التى ستجيء لتنهئة البطلة المصرية.

شركة ميناء القاهرة الجوي تستعد لاستقبال أبطال مصر

من جانبها إستعدت شركة ميناء القاهرة الدولي لاستقبال الابطال، حيث تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالشركة، لاستقبال البعثة فور وصولهم من على متن الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل علي انهاء اجراءات البعثة، كما خصصت وزارة الطيران اتوبيس مكشوف يقل افراد البعثة كما هو متبع في وصول اللاعبين الحاصلين علي الميداليات.

البعثة المصرية تحصد 6 ميداليات أولمبية متنوعة

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال أشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو .