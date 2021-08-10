تحذير طبي لمريضات كورونا.. «المانيكير» يؤثر على قراءة الأكسجين

حذر الدكتور وليد شوقي عطية، الطبيب المصري والباحث في جامعة نيويورك، من بعض الأمور التي قد تؤثر على قراءة نسبة الأكسجين لاسيما بالنسبة للسيدات المصابات بفيروس كورونا المستجد وأبرزها طلاء الأظافر، وضرورة التوجه إلى الطبيب إذا قل معدل الأكسجين عن 94.

قياس الأكسجين

وأضاف الباحث في جامعة نيويورك، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ هناك 7 معايير لقياس نسبة الأكسجين في الدم بدقة وهي كالتالي:

1- عند قياس الاكسجين يجب الجلوس والراحة قبلها بـ5 دقائق.

2- بعد وضع مشبك قياس الأكسجين في الإصبع ثبت يدك دون حركة وخذ القراءة بعد 30 ثانية من تثبيت اليد لأن مع الحركة القراءة تتغير.

3- يفضل مسح طلاء الأظافر من الإصبع المستخدم لقياس الأكسجين حتى لا يؤثر على القراءة.

4- النوم على البطن يحسن نسبة الأكسجين إلى أن تصل للمستشفى.

5- توجه إلى طبيبك إذا نقص الأكسجين عند 94.

6- يفضل أنَّ يقاس الأكسجين لمرضى كورونا بصفة روتينية عند الإصابه بفيروس كورونا المستجد، لاكتشاف نقص الأكسجين الصامت، موضحًا أنَّه نادر الحدوث ولكن لا يزال من المفضل أن نراقبه أولًا بأول.

- إذا شعر المصاب بصعوبة التنفس أو قصر في النفس ونهجان أو تغيير لون الشفاه أو اللسان يجب قياس الأكسجين.

مرضى كورونا

وفي وقت سابق، أكّد الدكتور وليد شوقي عطية الباحث في جامعة نيويورك، ضرورة وجود إشراف طبي على استخدام أنابيب الأكسجين في المنازل للحيلولة دون الإصابة بمرض الفطر الأسود، موضحًا أنَّ من أكثر أسباب انتشار الفطر الأسود فى الهند، استخدام الأكسجين في المنازل.

وأشار إلى أنَّ الأكسجين جاف جدًا، لذا يمر على محتوى به ماء ليجعله رطبًا، وهنا تكمن أكبر كارثة، فالماء يجب أن يكون معقمًا، ويعتقد أنّ الماء من أهم مصادر العدوى، متابعًا: «معلومة مهمة توصل لكل الناس، طبعا لا ينصح باستخدام الأكسجين إلا تحت إشراف طبي، واستشر طبيبك في هذا الشأن».