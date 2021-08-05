«المصل واللقاح»: درجة الحرارة تؤثر على معدل انتشار فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الوضع الوبائي في مصر في تحسن مستمر، إذ وصلت الإصابات للحد الأدنى وهذا الأمر جيد للغاية، لافتَا إلى أن عدد الوفيات يقدر بـ10 وفيات يوميًا، وهذا الأمر مطمئن، لكن الوضع الوبائي العالمي غير مطمئن بسبب انتشار متحور الدلتا سريع الانتشار، مشيرًا إلى أن منظمة الصحية العالمية تتوقع سيطرة المتحور الجديد على كل أنحاء العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك ضرورة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث أي موجة جديدة، خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن فيروس كورونا من الفيروسات التنفسية التي من المفترض أن تتأثر بارتفاع درجة الحرارة، ولكن الموجات الثلاثة جاءت في درجات حرارية عالية جدًا، ولكن هناك بعض الدراسات أثبتت بأن درجة الحرارة تؤثر على معدل انتشاره، ولكنها لا تؤدي إلى انتهاء الفيروس أو منع الإصابة.

ولفت إلى أن جميع اللقاحات التي اعتمدت من قبل منظمة الصحة العالمية آمنة تمامًا، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول أشترطت بعض اللقاحات للسفر إليها، وقامت الدولة المصرية بالعمل على توفير هذه اللقاحات لتسهيل سفر المواطنين، مضيفًا أن جميع اللقاحات فعالة وتحمي من المضاعفات.