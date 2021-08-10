بعد تغير لون البحر.. «علوم الإسكندرية» تحذر من تناول المحار والجندوفلي

حذرت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية وأستاذ علوم البحار، من الإكثار في تناول المحار والجندوفلي وبلح البحر خلال فصل الصيف، خاصة مع تغير لون البحر إلى اللون الأخضر في شاطئ ميامي، لافتة إلى أن هذه الكائنات لا تنمو إلا مع ارتفاع درجة الحرارة، وخلال عملية النمو يشرب مياه البحر التي تعيش فيها الطحالب الخضراء، التي تحتوي على مواد سامة.

عميد علوم تحذر من الإفراط في تناول الجندوفلي وبلح البحر

وأوضحت «إسماعيل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المحار ينمو في درجة حرارة عالية، ويشرب مياه البحر دون تنقية، ثم يخرج المياه ويترك بداخله الطحالب الخضراء، التي قد تحتوي على مواد سامة، وعند تناول الإنسان تلك الأنواع يصيب جسمه تلك السموم.

وأضافت أن المحار لا يتأثر سلبًا حال تناول الطحالب السامة، لكن الإنسان هو الذي يصيبه الضرر بعد تناوله، لافتة إلى أن الغليان لا يقضي على سموم بعينها، لذلك يجب تجنب تناولها من الأساس.

ولفتت إلى أن الإفراط في تناول بلح البحر أو الجندوفلي، حال تناول الطحالب الخضراء، يصاب الإنسان بالعديد من الأمراض كالإسهال ومغص المعدة، لذلك يتعرض البعض للتعب بعد تناول مثل هذه المأكولات البحرية.

تغير لون شاطئ ميامي في الإسكندرية

وفي استجابة لما نشر بـ«الوطن» من صور عن تغير لون البحر داخل شاطئ ميامي، إلى الأخضر تواجدت لجنة من مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، اليوم، داخل شاطئ ميامي، وذلك لتفقد دورات مياه شاطئ ميامي العام، وأيضا تم أخد عينة من مياه البحر لإجراء التحاليل اللازمة، والتأكد من سلامة مياه البحر، بعد تغير لونها إلى اللون الأخضر وإثارة القلق في مدينة الإسكندرية.