استجابة لما نشرته «الوطن».. سحب عينة من مياه شاطئ ميامي في الإسكندرية

تفقدت لجنة من مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، شاطئ ميامي، اليوم للوقف على الخدمات المقدمة للرواد وسحب عينة من مياه البحر لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة مياه البحر إثر تغير لونها إلى اللون الأخضر، بعد نشر «الوطن»، صورا للبحر وتحديداً شاطئ ميامي.

تغير لون بحر شاطئ ميامي في الإسكندرية

كانت «الوطن»، نشرت صور تظهر تغير لون البحر المتوسط إلى اللون الأخضر بأحد شواطئ شرق الإسكندرية، وتحديداً في منطقة ميامي شرقاً، حيث ظهر اللون الأخضر في البحر واضحًا أثناء تواجد المصطافين والزائرين.

لون البحر بشاطئ ميامي

وأكدت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم بالإسكندرية، أن تغير لون البحر للون الأخضر يرجع إلى زيادة الهائمات النباتية «phytoplankton»، والتي تتكاثر في درجات الحرارة العالية.

ونفت «إسماعيل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، ما تردد على مواقع «السوشيال ميديا»، من أن هذا التغير بسبب المصطافين، أو زيادة المخلفات أو الملوثات، لافتة إلى أن البحر ليس بركة يتغير لونه بسبب هذه الممارسات، مشيرة إلى مخالفات المصطافين تساعد في نمو الهائمات بسبب طبيعة شاطئ ميامي المختلفة عن باقي الشواطئ إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس الحارقة.

شاطئ ميامي في الإسكندرية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور «الوطن»، مؤكدين أن السبب في تغير لون البحر هو التزاحم الشديد للمصطافين، وكشفت الدكتورة إيمان سلام، مدرس بمعهد علوم البحار في الإسكندرية، أن السبب الرئيسي في تغير لون البحر إلى اللون الأخضر هو ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يؤدي إلى تكاثر الطحالب بمياه البحر نتيجة زيادة النيتروجين والفوسفات، لافتة إلى أن درجات الحرارة تحفز نمو الطحالب في وجود النيتروجين والفوسفور من الفضلات البشرية.