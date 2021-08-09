أستاذ علوم بحار في الإسكندرية تكشف سبب تغير لون البحر إلى اللون الأخضر

كشفت الدكتورة إيمان سلام، مدرس بمعهد علوم البحار في الإسكندرية، أن السبب الرئيسي في تغير لون البحر إلى اللون الأخضر هو ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سريعة في تكاثر الطحالب بمياه البحر الأبيض المتوسط ويكون ناتج عن زيادة النتروجين والفوسفات، لافتة إلى أن درجات الحرارة تحفز نمو الطحالب في وجود النيتروجين و الفوسفور من الفضلات البشرية.

ظاهرة تغير لون بحر الإسكندرية تثير القلق

وأضافت «سلام»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ما يثار حيال أن المصطافين ومخالفتهم هي السبب في تغير لون البحر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أمر غير صحيح، وعاري تماما من الصحة فهناك أسباب علمية لهذا الأمر، خاصة أن مياه البحر ليست مياه راكدة حتى يؤثر فيها قضاء الحاجه لأن حركة الأمواج وتيارات المياه لا تترك الملوثات.

السبب الحقيقي في تغير لون بحر الإسكندرية

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة بدأت تظهر مع ارتفاع درجات الحرارة، التي قامت بدورها في تنشيط الطحالب وبالتالي تحول لون البحر إلى اللون الأخضر، منوهة إلى أن تكاثر الطحالب يحتاج أشعة الشمس القوية ووجود بعض المغذيات.

وأكدت أن ما حدث لمياه البحر هو ظاهرة علمية، لافته إلى أن نمو الطحالب من الممكن أن يفرز مواد سامة ضارة بالإنسان والبيئة، مؤكدة أنه لابد من دراسة الطحالب التى ظهرت في مياه البحر بالإسكندرية.