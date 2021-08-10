ترقيات وتعيينات جديدة ودورات تدريبية لـ141 موظفًا.. «التنظيم والإدارة» في يوليو

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرا بشأن أبرز جهود الجهاز خلال شهر يوليو الماضي، حيث تضمن التقرير الذي نشره الجهاز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الموافقة على إعادة تعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية»، «2145» موظفًا من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

التسوية وفقا للضوابط المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية

وأشار البيان إلى أن التسوية تمت وفقا للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لـ«76» موظفًا، وترقية «1586» موظفًا بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى نقل «229» موظفًا مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الجهاز انتهى من دراسة الإعلان عن شغل بعض الوظائف القيادية

وأوضح أن الجهاز انتهى من دراسة الإعلان عن شغل بعض الوظائف القيادية لـ«21» وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما وافق على تنفيذ قرارات تكليف لـ«1596» مُوّظفًا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية.

تنفيذ «3174» حُكمًا قضائيًا متنوعً

كما انتهى من دراسة تنفيذ «3174» حُكمًا قضائيًا متنوعًا ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما انتهى الجهاز من دراسة تصويب أوضاع وظيفية لـ«4» موظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالتعديلات التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لـ«18» جهة إدارية، وكذا تم دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف في «10» جهات إدارية.

تنفيذ 7 برامج تدريبية لـ141 مُتدربًا مُرشّحًا لشغل وظائف قيادية

وفي سياق البرامج التدريبية، انتهى الجهاز من تنفيذ «7» برامج تدريبية استفاد منها «141» مُتدربًا مُرشّحًا لشغل وظائف قيادية بالوحدات المُختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2021/2022.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز انتهى أيضا من تدريب 4951 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية خلال شهر يوليو الماضي.