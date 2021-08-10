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محمود مسلم

ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

كتب:

الوطن
01:16 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
مكافحة المخدرات

مكافحة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية اللازمة حيال (عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة القاهرة)، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

ووجّهت الإدارة للمتهم، أنّه اشترى أراض وعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدّرت تلك الممتلكات بنحو 10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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