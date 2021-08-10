حياة كريمة و«الجمهورية الجديدة» في جلسة حوارية لمحافظ أسيوط مع الشباب

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة حوارية، اليوم، حضرها أكثر من 100 شاب وفتاة، لتسليط الضوء على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بنادي أسيوط الرياضي ضمن لقاءات المحافظ الدورية بالشباب.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس مجدى سليم عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي وأيمن محروس رئيس حي شرق ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء فريق مراكز الشباب وأعضاء فريق «yly» والشباب المشارك في اللقاء والحوار.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني وردد الحضور النشيد الوطني ثم تلا القارئ رأفت سرور آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة النائب المهندس مجدى سليم رئيس مجلس إدارة نادى أسيوط الرياضي والتي رحب فيها بالمحافظ وجميع الحضور مستعرضًا دور الشباب في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة والمبادرات الرئاسية وحث الشباب على المشاركة في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر واللحاق بسوق العمل واستغلال الدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والفرص التدريبية التي تصقل خبرات الشباب وتؤهلهم لسوق العمل.

وتضمن اللقاء عرض فيديو لأهم الإنجازات التي تمت بمديرية الشباب والرياضة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع الشباب والرياضة والتي تم تنفيذها من خلال تأهيل وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف قرى ومراكز المحافظة ثم عرض لفيديو تسجيلي عن حملة التبرع بالدم والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع كافة القطاعات وبحضور الوزير المحافظ.

ورحب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظ أسيوط بجميع الحضور من القيادات والشباب مستعرضًا أهم المشروعات التي تم تنفيذها بمراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فضلًا عن حملات التبرع بالدم التي تم تنفيذها بمركز الشباب وبمشاركة الشباب المتطوع من جميع قرى ومراكز المحافظة واللقاءات الحوارية والثقافية التي تم تنظيمها بحضور المحافظ وقيادات المحافظة فضلًا عن استعراض فعاليات وأنشطة المراكز الشبابية والأندية.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح»، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى «منفلوط وديروط»، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لمراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة وتبنيه للمواهب الشابة في مختلف الرياضات لافتًا إلى الدعم الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرياضة والشباب.

وفى سياق متصل تم خلال اللقاء تكريم الطفلة الموهوبة «سيلينا سمير»، لحصولها على جائزة الدولة التشجيعية للمبدع الصغير وذلك في مجال كتابة النص المسرحي كما تم تكريم اللاعبة هبة بطلة الكاراتيه، من ذوي الإعاقة، كما أطلق محافظ أسيوط ووكيل وزارة الشباب والرياضة مبادرة الشباب لدعم وتشجيع السياحة بالمحافظة.

وتم خلال الجلسة الحوارية التي أدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الابداعية وقام محافظ أسيوط بالإجابة على تساؤلات الشباب معلنًا تبينيه للأفكار والمبادرات الشبابية والتنموية بالتنسيق مع وكيل وزارة الشباب والرياضة وإعلانه عن مشاركة الشباب في المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزيارة المشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة والمشاركة في جميع الفعاليات لاكسابهم الخبرة والمعرفة.