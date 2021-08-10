مصادرة 5 أطنان منتجات ألبان في حملة على أسواق كوم حمادة ودمنهور

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لجميع المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على كافة المصالح الحكومية، للتأكد من الانضباط الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وفي هذا الإطار، نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، ومديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي كوم حمادة ودمنهور ومباحث التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي، حملة مكبرة، اليوم، بنطاق المركزين.

استهدفت الحملة المرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية، حيث تم ضبط عدد 103 عبوات بن منتهي الصلاحية و44 عبوة حلويات بدون بيانات، كما تم ضبط مصنع أعلاف دون سجل صناعي، والتحفظ على 5 أطنان من منتجات الألبان بمصنعين دون سجل صناعي، وتم التحفظ على جراكن تحتوي على مواد محظور تداولها.

كما تم تحرير عدد 3 محاضر لحوم ذبح خارج المجزر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 28 كجم، وكذا تحرير عدد 6 محاضر لبعض الأنشطة التجارية لعدم وجود فواتير وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.

وتم سحب 14 عينة من مواد غذائية لإرسالها المعامل لفحص الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وكذا تحرير عدد 13 محضرًا لعدم مطابقة الإشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، وإعدام 14 كجم مواد غذائية مختلفة الأنواع.

وفي قطاع حماية المستهلك، تم المرور على 31 محلًا متنوع الأنشطة بدمنهور للتأكد من تطبيق شروط وقواعد الأوكازيون، وتم تحرير عدد 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع.