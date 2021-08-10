عقوبة عربات الفول والكبدة المخالفة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن عقوبة عربات الفول والكبدة وعربات الأطعمة المتنقلة المخالفة، وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو إحداهما، وهي عقوبة عربات الفول والكبدة وعربات الأطعمة المتنقلة المخالفة.

تلقي طلبات تراخيص عربات الطعام

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تتلقى طلبات ترخيص عربات الطعام المتنقلة في إطار دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل وتشجيع الشباب والمرأة العاملة، حيث أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 137 لسنة 2020، في إطار تقنين وضع عربات المأكولات والمشروبات بالشوارع، وتحديد أماكنها، والحد من الفوضى والإشغالات، والتأكد من اشتراطات السلامة والصحة لضبط عمل عربات الأكل منها عربات الفول والكبدة.

وفيما يتعلق بعربات الفول والكبدة وعربات الأطعمة المتنقلة المخالفة، أشارت المادة الثامنة من قرار محافظ القاهرة أنه على الجهات المختصة بمحافظة القاهرة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يثبت قيامه بتشغيل وحدة طعام دون ترخيص، أو القيام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص تمهيدا للسير في إجراءات توقيع العقوبات المقررة من الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لما تضمنته المادة 16 من القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

الأوراق المطلوبة لترخيص مطعم متنقل

أما الاوراق المطلوبة لفتح عربات الطعام المتنقلة فهي تتضمن التالي،

-اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

- تحديد الحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.

-ترخيص عربة الطعام المتنقلة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبة معدة للسير على الطرق.

-صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

-شهادة معتمدة من الهيئة القومية للغذاء بشأن معاينة المركبة واستيفاء الاشتراطات والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء.

أما شروط ترخيص عربات الأطعمة المتجولة

- شهادة صحية لطالب الترخيص.

- التأكد من وجود مصدر كهرباء لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة.

-عدم تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

- توفير أجهزة الإطفاء والالتزام بالاشتراطات البيئية.

- الجزء المخصص لعرض الأغذية معزول حراري.

- تتضمن الوحدة جهاز تبريد لحفظ الأطعمة.

- الالتزام بقواعد الصحة العامة وسلامة المنتجات.

-عدم إعاقة الحركة المرورية.

- توفير خزان مياه وحوضَى غسيل للأيدي والأواني موصلين بشبكة تصريف تنتهى إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي.

-الالتزام بالمسافة المحددة بين وحدات الطعام المتنقلة و لا تقل عن 300 متر

-وضع الشهادات الصحية للمشتغلين في عربة الطعام المتنقلة في مكان واضح .

-وضع قائمة المأكولات والمشروبات بمكان ظاهر.