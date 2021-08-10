«الألماني للهجرة» يقدم فرص تدريب وعمل للمصريين العائدين من الخارج

أعلن المركز المصري الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تقديم فرصة للمصريين العائدين من الخارج، وبخاصة بعد أزمة جائحة كورونا، «وتركوا وظائفهم»، لحضور Egypt Career Summit، وذلك بمشاركة أكتر من 3 آلاف شخص ليستفيدوا من خبرات أكثر من 350 مدير تنفيذي ومدير من كبرى الشركات المصرية والعالمية.

ويبدأ الملتقى يومي الجمعة والسبت 13 و14 أغسطس 2021 بالجريك كامبس بوسط البلد، بينما تتنوع الأنشطة بين محاضرات يلقيها أكبر الأسماء في مختلف المجالات العملية بخلاف حلقات النقاش وجلسات الإرشاد المهني في مختلف المجالات.

وسيقوم المركز بتغطية كافة المصروفات بالكامل من رسوم الاشتراك لليومين «الإقامة والانتقالات للقادمين من خارج القاهرة».

شروط التقديم:

مصري الجنسية.

الإقامة خارج مصر لمدة سنة على الأقل والعودة من خمس سنين على الأكثر.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة.

طريقة التقديم:

إرسال المعلومات الآتية على البريد الإلكتروني egc@giz.de مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

1- الاسم ثلاثي

2- تاريخ الميلاد

3- المحافظة المقيم بها

4- رقم المحمول

5- البريد الإلكتروني

6- المؤهل الدراسي والوظيفة

7- مستوى اللغة الألمانية «إن وجد»

8- تاريخ العودة من الخارج والبلد العائد منها

9- سبب الرغبة في حضور الملتقى

ملاحظات عامة:

- العدد محدود والأولوية بأسبقية إتمام التسجيل.

- سيتم إخطار المتقدمين خلال 12 ساعة من التقديم.

- الأولوية للقادمين من إحدى المحافظات الـ14 لمبادرة مراكب النجاة «الفيوم - البحيرة - الغربية - المنوفية - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - بني سويف - المنيا - أسيوط - الأقصر - قنا - سوهاج».

وتتعاون وزارة الهجرة المصرية ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتكليف من الحكومة الألمانية، بفريق محترف وواسع المعرفة يهدف إلى دعم التدريب والتطوير الذاتي للشباب المصري بجميع فئاته، وتقديم النصح والإرشاد بشأن العمل في مصر وألمانيا وتوفير فرص للعائدين من الخارج من خلال إعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً.