مطار مرسى علم يستقبل 16 رحلة على متنها 4 آلاف سائح اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 16 رحلة طيران قادمة من مطارات التشيك وبولندا، إضافة إلى رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران قادمة من القاهرة تقل ما يقرب من 4 آلاف سائح، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي، عن انتعاش حركة السياحة بفنادق مرسى علم، تزامنًا مع زيادة معدلات حركة الطيران الوافدة من مطارات أوروبا والتي تصل إلى 58 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا والمجر وأوكرانيا وبولندا والتشكيك، إضافة إلى 16 رحلة طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران خلال الأسبوع الجاري بدء من اليوم حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن ميناء مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، استقبل اليخت السياحي «سينك إكليبس»، قادمًا من ميناء جدة، وعلى متنه 200 سائح في رحلات أسبوعية منتظمة، على أن يستغرق برنامج ومدة الرحلة يوم وليلة من مواني المملكة العربية السعودية، مرورًا بالعقبة، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وزيارة المحميات الطبيعية لمدينة السحر والجمال، مشيرًا إلى أن هناك برامج ترفيهية كامله للسياح، وتوفير أعلى معدّلات الترفيه خلال الرحلة.

وأضاف الخبير السياحي، لـ«الوطن»، أن حركة السياحة تشهد انتعاشة ملحوظة بالقطاع، مشيراً إلى جهود الحكومة في استقطاب أسواق سياحية جديدة، إضافة إلى إجراء المفاوضات التي بذلتها الدولة في عودة حركة الرحلات السياحية الروسية.