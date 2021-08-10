سمية الخشاب للرجال مبرري التحرش: «البسوا مايوه شرعي.. لبسكم بيستفزنا»

استنكرت الفنانة سمية الخشاب، موقف بعض الشباب الذين يبررون التحرش بالفتيات، وأنّ الملابس قد تُثير شهوة البعض، مؤكدة أنّ هذا الكلام ليس صحيحًا كما يعتقد البعض.

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «أي حد بيحط مبرر للتحرش، إنّ اللبس السبب.. عايزاك يا جميل آنت وهو تلبسوا مايوه شرعي وأنتوا نازلين البحر في الساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم».

اي حد بيحط مبرر للتحرش انه اللبس السبب عايزاك يا جميل انت وهو تلبسوا مايوه شرعي وانتوا نازلين البحر فالساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 9, 2021

وقدمت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، في وقت سابق، نصيحة لإحدى الفتيات وجهت لها سؤالاً، «يافنانة لو واحدة زعلانة على حبيبها أنه سابها ومش قادرة تتنفس من بعده، تعمل إيه، ده سؤال مهم جداً».

وردت «الخشاب» على الفتاة قائلة، «تركز على نفسها وتاخد نفس عميق كده وتفكر أن العالم فيه 6 مليار، وإنه مش آخر واحد في الدنيا، ولو لسه مش قادرة تتنفس على فراقه تبقى هبلة».

واعتادت الفنانة سمية الخشاب، تصدر «الترند» وإثارة الجدل سواء بصورها الجديدة أو استخدامها لكلمات تحمل مزيجًا من الطاقة الإيجابية والدعوة للتفاؤل وحب الحياة عبر حساباتها على السوشيال ميديا، منها دعوتها لممارسة الرقص أكثر من مرة باعتباره يساعد في تحسين الحالة المزاجية للإنسان ويساهم في حرق الدهون ويطرد الطاقة السلبية من الجسم «ويخليك تفكر بشكل إيجابي»، وتأكيد ذلك بقولها «الرياضة والرقص غذاء الروح والجسد والعقل».