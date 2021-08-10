القبض على 3 أشخاص للتنقيب عن الآثار في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار، داخل حظيرة مواشي ملحقة بمنزل أحدهم في قرية «بساط» مركز طلخا، بعد بلاغ جيرانهم عن الحفر خشية على منازلهم المجاورة من التأثر بالحفر، وبمعاينه المكان تبين وجود حفرة بعمق 5 أمتار وقطرها 2 متر تقريباً داخل الحظيرة، وبعض أدوات الحفر.

واعترف المتهمون بالحفر بقصد البحث عن الآثار في المنطقة، فتم التحفظ على مكان الحفر وتعيين الحراسة اللازمة لحين العرض على النيابة العامة.

بلاغ الجيران كشف الجريمة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة، عن بلاغ بعض الأهالي بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية «بساط» دائرة المركز.

انتقل ضباط مركز طلخا إلى مكان البلاغ، وتم التقابل مع المبلغين وهما: «محسن. ا. ح» 46 سنة، سائق و«شعبان م. أ.»، 38 سنة، عامل، ويقيمان بذات القرية، وقررا بقيام كل من «سعد. ح. أ»، 17 سنة، فلاح، و«رضا. س. ح»، 37 سنة، كهربائي، و«وليد. ع. م»، 48 سنة، عامل، ويقيمون بذات القرية، بالحفر داخل حظيرة ماشية ملحقة بمنزل الثالث بقصد التنقيب عن الآثار، وطلبا إثبات الحالة خشية على منازلهم المجاورة.

حفرة بعمق 5 أمتار داخل حظيرة مواشي

بالمعاينة، تبين أن الحظيرة على مساحة 30 متراً تقريباً، ووجود حفرة بعمق 5 أمتار وقطرها 2 متر.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة وكذا تم ضبط بعض أدوات الحفر عبارة عن «موتور غاطس لشفط المياه - کوريك حفر»، تم التحفظ على مكان الحفر وتعيين الحراسة اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6589 إداري مركز طلخا لسنة 2021، وجارٍ العرض على النيابة العامة.