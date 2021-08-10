ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم.. و«برنت» يسجل 69.70 دولار

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها أمس بشكل كبير.

وسجل سعر خام برنت العالمي مبلغ 69.70 دولار للبرميل، خلال تعاملات اليوم، بنسبة ارتفاع تُقدر بـ 0.96%، وسجل البرميل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 70.70 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي، تسليم سبتمبر، خلال تعاملات اليوم في مقارنة بالأسبوع السابق له؛ إذ سجل سعر برميل النفط مبلغ 67.24 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع 1.14%، مقابل 68.28 خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار النفط، أمس الاثنين، في أول تعاملات الأسبوع، حيث شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا واضحًا خلال تعاملات أمس، وسجل سعر خام برنت العالمي مبلغ 68.68 دولار للبرميل، وسجل سعر برميل النفط مبلغ 66.43 دولار للبرميل، وفي الأسبوع الماضي انخفضت الأسعار بالأسواق العالمية، حيث سجل سعر خام برنت العالمي 70.70 دولار للبرميل خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع أمس الجمعة، بنسبة انخفاض 0.84%، بينما سجل البرميل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 76.33 دولار للبرميل.

وعلق الخبير بجورنار تونهوجين، رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرغي، على مدى تأثير الهجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج، على أسعار الطاقة في العالم.

واستبعد الخبير، في تصريحات صحفية، أن تؤثر الحوادث الفردية التي تنطوي على هجمات على ناقلات الخام في منطقة الخليج على أسعار النفط على المدى القصير.

وأضاف أن «احتمال حدوث تغيير في أسعار الطاقة بسبب تعطل طرق الإمداد المعتادة في الشرق الأوسط يخفت وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على النفط».

وتابع: «هذا أصبح ممكنًا في ظل المخاوف المتزايدة على الطلب على النفط في آسيا، حيث القيود المفروضة في 22 مقاطعة صينية، مع تزايد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين».