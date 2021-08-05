ارتفاع أسعار النفط وانخفاض سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن أسعار النفط ارتفعت بقوة الأسبوع الماضي (+3.01%)، حيث ركز المستثمرون على البيانات الإيجابية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ومعهد البترول الأمريكي (API)، والتي أظهرت انخفاضًا في سوق الأسهم.

وأضاف البنك المركزي في التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية والمحلية للفترة من 23 يوليو إلى 30 يوليو 2021، أن حالات الإصابة والوفيات المتزايدة جراء فيروس كورونا حول العالم كان لها تأثيرًا محدودًا على النفط هذه المرة، حيث ركزت الأسواق بشكل أكبر على قوة التعافي للاقتصادات، وعلى إشارة التقارير بشكل متزايد إلى حقيقة أن الطلب على النفط سيفوق الإنتاج.

أسواق الأسهم

وأنهت أسهم الأسواق المتقدمة، تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، بالرغم من تسجيلها لمستويات قياسية جديدة في بداية الأسبوع، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مستوى قياسي جديد يوم الإثنين بلغ 4,422.30 نقطة، ولكنه أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض طفيف بلغ (%0.37-).

من ناحية أخرى، حقق مؤشر STOXX 600 مكاسب بنسبة 0.05% هذا الأسبوع، وسجل مستوى قياسي جديد يوم الخميس بلغ 463.84 نقطة على خلفية الأرباح الفصلية الإيجابية الواردة من الشركات الكبرى للسلع الأساسية، مثل شركة إيرباص، وشركات عديدة أخرى.

وازدادت حالة التفاؤل المخيمة على الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعارض مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ولكن حالات التفاؤل كانت إيجابية للعديد من الشركات.

الأسواق الناشئة

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، تراجع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 2.55%، على غرار خسارة الأسبوع الماضي البالغة 2.15%.

وتعرضت أسهم الأسواق الناشئة لضغط شديد خلال هذا الأسبوع، حيث ركز المستثمرون مرة أخرى على احتمالية فرض الحكومة الصينية إجراءات صارمة على أسهم الشركات التكنولوجية وشركات الخدمات التعليمية، ونجحت محاولات المسؤولين الصينين لتهدئة مخاوف المستثمرين بشكل مؤقت، ولكنهم لم يتمكنوا من مواجهة تخوفاتهم القوية، كما كان لزيادة حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الصين تأثيرًا سلبيًا.