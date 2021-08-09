انخفاض أسعار النفط العالمية اليوم وخام برنت بـ68.68 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط العالمية، انخفاضًا كبيرًا بشكل ملحوظ، خلال أول أيام تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية.

وسجل سعر خام برنت العالمي مبلغ 68.68 دولار للبرميل، خلال تعاملات اليوم، بنسبة انخفاض -2.86%، وسجل البرميل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي مبلغ 70.70 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي، تسليم سبتمبر، خلال اليوم الأول في ثاني أسبوع لشهر أغسطس الحالي، مقارنة بالأسبوع السابق له؛ إذ سجل سعر برميل النفط مبلغ 66.43 دولار للبرميل، مقابل 68.28 خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا واضحًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالأسواق العالمية، حيث سجل سعر خام برنت العالمي 70.70 دولار للبرميل خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع أمس الجمعة، بنسبة انخفاض 0.84%، بينما سجل البرميل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 76.33 دولار للبرميل.

تحدّث الخبير بجورنار تونهوجين، رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرغي، عن مدى تأثير الهجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج، على أسعار الطاقة في العالم.

واستبعد الخبير، في تصريحات صحفية، أن تؤثر الحوادث الفردية التي تنطوي على هجمات على ناقلات الخام في منطقة الخليج على أسعار النفط على المدى القصير.

وأضاف أن «احتمال حدوث تغيير في أسعار الطاقة بسبب تعطل طرق الإمداد المعتادة في الشرق الأوسط يخفت وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على النفط».

وأوضح قائلاً إن «هذا أصبح ممكنًا في ظل المخاوف المتزايدة على الطلب على النفط في آسيا، حيث القيود المفروضة في 22 مقاطعة صينية، مع تزايد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين».