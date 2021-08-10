عقد 910 مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظائف «القيادات المحلية»

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتى تشمل 62 رئيس مدينة أو مركزًا أو حياً.

وشارك فى المقابلات الشخصية اليوم الثلاثاء، اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى الدكتور عصام شعث، أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم حتي مساء اليوم الثلاثاء إجراء المقابلات الشخصية لحوالى 910 متقدمين وسيتم غداً الأربعاء استكمال المقابلات الشخصية لباقي الأعداد وفقاً لما هو مقرر، حيث سيتم الاستمرار في تلك المقابلات حتى الانتهاء منها قبل نهاية شهر أغسطس الجارى.

وأضاف الوزير، فى تصريحات، أن أعضاء اللجنة العليا للقيادات حرصوا فى الثلاثة أيام الماضية على التعرف من جميع المتقدمين حول أفكارهم لتطوير وتحسين الأداء بالمحليات وكيفية تنفيذ ما قدموه من مقترحات خلال استيفاء أوراق المسابقة.

وأشار شعراوى إلى أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية ما بين عاملين بالإدارة المحلية وبعض القطاعات بالدولة مثل السياحة و التربية والتعليم والصحة والشباب والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة، موضحا أن أعضاء اللجنة قاموا أيضاً بمناقشة المتقدمين في عدد من الملفات الخاصة بالإدارة المحلية وعلى رأسها منظومة المخلفات والتطوير الإدارى ومواجهة الفساد وتطوير الهياكل الإدارية والإدارات الهندسية والتراخيص والتحول الرقمى وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.

اختبار «سمات ولغات»

وجدد شعراوى التأكيد أن جميع المتقدمين الذين ستجري المقابلات الشخصية لهم اجتازوا بعض الاختبارات فى اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، كما تم فحص ملفاتهم وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتقييم الملفات وفقاً للتاريخ الوظيفى.

يذكر أن الوزارة أعلنت عن مسابقة لشغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية.