تعرف على عقوبة ترك بطاقة التموين لدى البدال

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي- القرار رقم 142 لسنة 2021، بمنع البدالين التموينيين أو المخابز البلدية من تجميع البطاقات التموينية، لافتا إلى أنه لا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.

عقوبة ترك البطاقة التموينية لدى البدال

وتضمن قرار مصيلحي: أنه في حال تجميع البطاقات لدى البدال أو المخبز يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيًا.

كما سيعاقب المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز، بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا.

وشددت وزارة التموين، على المواطنين الذين يتعرضون لمخالفات أثناء صرف السلع، ضرورة التقدم بشكوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم، وذلك على الأرقام التالية:

أرقام الإبلاغ عن منافذ صرف سلع التموين

1- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

2 - رقم تطبيق الواتس آب 01577779999.

3 – الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وناشدت الوزارة المواطن بالتقدم بشكوى حال عدم توافر السلع التموينية المقررة، أو حال توافر أي من السلع لكن بجودة ضعيفة، وذلك عند القيام بصرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية، وهي فروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع «جمعيتي»، والبقالة التموينية.

وأوضحت الوزارة أسباب حذف بطاقات تموينية خلال الفترة السابقة، قائلة: «تمت مراجعة جميع البيانات الخاصة بالمواطنين، ومن يستحق إعادة بطاقة التموين مرة أخرى، ومن تم رفض طلبه»، مؤكدة أن إجمالي التظلمات التي تلقتها الوزارة ومديريات ومكاتب التموين بلغت مليون تظلم.