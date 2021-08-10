من المنزل.. تعرف على خطوات الحصول على الرقم السري لبطاقة التموين

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة الخدمات التموينة للمواطن حامل البطاقة التموينية، وذلك بإتاحة كافة الخدمات عن طريق بوابة موقع مصر الرقمية، التابعة للحكومة المصرية، ومن ضمن الخدمات التي تم إتاحتها، الحصول علي الرقم السري الخاص ببطاقة التموين حين فقده، حيث يستطيع المواطن أن يسترجع الرقم السري من المنزل بعدد من الخطوات.

وفي حالة عدم إمكانية استخدام الإنترنت يقوم المواطن من خلال إرسال رسالة على رقم 91237 «حال وجود رصيد»، وإن لم يتوفر رصيد ترسل على رقم 9136 وستقوم وزارة التموين بالرد عليه بالرقم السري، وبذلك تكون على معرفة بالرقم السري لبطاقة التموين بنحو:

1- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية ويختار المواطن خدمات التموين ويضغط على تفعيل بطاقة التموين الجديدة، ثم يدخل البيانات التي يطلبها الموقع بطريقة صحيحة.

2- اضغط على بطاقة التموين من هنا

3 - اضغط على ابدأ الخدمة.

4 - أدخل بيانات البطاقة التموينة والمحافظة الموجودة في الرقم القومي.

5 - اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

6- اقرأ الشروط والأحكام واضغط موافق.

7 - ادخل العنوان الموضح في بطاقة الرقم القومي.

8 - سيتم عرض كافة البيانات التي تم ادخالها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده.

يذكر أن موقع بوابة مصر الرقمية يتيح عدد من الخدمات للمواطنين بينها خدمة تقديم شكاوى المواطنين المتعاملين مع الرابط الموقع وأهم ما يقدمه للمواطنين ويتابعها القيادات لضمان تقديم خدمات إلكترونية فعالة عن طريق أيقونة الشكاوي والتي يطلب فيها الاسم والبريد الإلكتروني ونوع الخدمة المشكو منها ومضمون الشكوى موضحا بها كافة التفاصيل للعمل على إجراءات فعالة لإزالة المعوقات المشكو منها لدى المواطنين لتقديم خدمات إلكترونية فعالة.