«التموين» توضح أسباب حذف مواطنين من البطاقة التموينية

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسباب حذف بطاقات تموينية خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أنه تم مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمواطنين، ومن يستحق إعادة بطاقة التموين مرة أخرى ومن تم رفض طلبه، مؤكدة أن إجمالي التظلمات التي تلقتها الوزارة ومديريات ومكاتب التموين على مستوى المحافظات، بلغ مليون تظلم لمواطنين تضرروا من قرار حذفهم من بطاقات الدعم التمويني.

وأشارت إلى أنه تم فرز جميع التظلمات التي تلقتها الوزارة، منوهة بأن عدد التظلمات التي جرى الاستجابة لها وردها مرة أخرى لبطاقات التموين 850 ألف تظلم، وذلك من خلال المستندات التي قدموها، وأكدت عدم انطباق شروط الحذف عليهم.

رفض إعادة البطاقات لفئات عدة.. منهم أصحاب المهن ورجال الأعمال

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة رفضت إعادة عدد من بطاقات التموين وذلك لأصحاب المهن والأعمال، والذين يحصلون على رواتب من التأمينات والمعاشات، وأيضا رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات ومؤسسات تتعدى قيمتها 10 ملايين جنيه، والأشخاص الذين يمتلكون سيارات ذات موديل 2014 فأعلى، ومن يسددون ضريبة القيمة المضافة، والمواطنون الذين تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب السيارات الفارهة، والمواطنون الذين تتعدى فاتورة الكهرباء الخاصة بهم أكثر من 650 كيلو وات استهلاك، أي تتعدى الفاتورة مبلغ 800 جنيه مصري، وكذلك الأشخاص أصحاب الشرائح المرتفعة من الكهرباء.

رفع الدعم عن ممكن يمتلك 10 أفدنة

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم إزالة الدعم عن الأسر التي تدفع مصروفات تتعدى متوسط 20 ألف جنيه لجميع الأطفال، والمواطنون أصحاب الأراضي الزراعية والذين تبلغ حجم أراضيهم 10 أفدنة، والذين يتولون مناصب عالية ورفيعة في البلاد، مشيرا إلى أن المواطنين المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني تم حذف استحقاقهم للسلع التموينية فقط وليس الخبز المدعم، موضحًا بأن هناك 150 ألف تظلم، تأكدت الوزارة بالفعل أنها لغير المستحقين للدعم التمويني، وبالتالي لم يتم ردهم للاستحقاق مرة أخرى.