حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

دائما ما يكون مولود برج الميزان، يكون شريكاً مثالياً ورومانسياً ومحبوباً بمجرد أن يلتزم في علاقة عاطفية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

لديك ثقة بالنفس وروح تحدي، وتعرف كيف تفرض سيطرتك بذكاء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة دينا حداد ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.