حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يحقق التوازن بين حياته العملية والشخصية، ويتسم بالكرم الشديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

قد تحقق اليوم ازدهارا في محيط عملك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر وعطارد في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.