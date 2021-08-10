حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 10-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مواليد برج القوس الحرية، لديه روح مرحة ومتفائلة، ويتصفون بالكرم الشديد، ولديهم قدرة كبيرة على مواجهة الصعاب لتحقيق أهدافهم المنشودة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 10-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تقاوم التشوش وأن تفرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.

حظك اليوم برج القوس 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك، ومن المهم أن تظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.