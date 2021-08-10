حظك اليوم الثلاثاء 10-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تختلف مواصفات الأبراج من برج لآخر، وترتبط التوقعات بمتابعة حركة الكواكب والفلك، يجد محبو الأبراج متعة خاصة في معرفة حظك اليومي من أبراج الفلك، ومعرفة الصفات التي يتميزون بها، وفي السطور التالية، تقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد

حظك اليوم برج الحمل 10-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز

حظك اليوم برج الحمل 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 10-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. المريخ يمنحك إصرارا، وتعدك الأفلاك بلقاء تنتظره ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج الثور 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-8-2021 على الصعيد المهني

قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، وعليك بالصبر.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن تحب وببعض الأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 10-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك نحو أن تعطي مثالا جيدا يحتذى به في القيام بالواجب وتبدو مقنعا جدا

حظك اليوم برج السرطان 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية فكرية أو فنية تشغلك وتهتم بعلاقة شخصية أو عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 10-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك واعمل بدقة كي تكون أهلا للمكافأة والتقدير.

حظك اليوم برج الأسد 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد ببرجك يمنحانك إشراقة ويقظة.. تميل للانفتاح على الآخرين وتبدي استعدادا للمشاركة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 10-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يعدك بأوقات مهنية موفقة ولقاءات اجتماعية ممتعة، فقط ابتعد عن الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم برج العذراء 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في برجك يمنحانك سحرا، وتطل على من حولك مشرقا متفائلا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 10-8-2021 على الصعيد المهني

تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم برج الميزان 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 10-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر يدعم مشاريعك وتحصل على مساندة البعض، يمنحك الأصدقاء شعورا بالسعادة وتجمعك بهم أجواءً حلوة.

حظك اليوم برج العقرب 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تعدك بأوقات حلوة، ومن الممكن أن تتخذ قرارا عاطفيا موفقا في هذه الفترة، أو تتحول صداقة لعلاقة حب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 10-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول أن تقاوم التشوش وأن تفرمل مشاعر الإحباط والملل واصبر قليلا.

حظك اليوم برج القوس 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك، ومن المهم أن تظهر تماسكا مهما كانت المعوقات وتجنب المغامرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 10-8-2021 على الصعيد المهني

تتحمس اليوم لأفكار جديدة وتبدو في أفضل حالاتك وتفرح بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

حظك اليوم برج الجدي 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ ويعدك ذلك بلقاءات رائعة وجذابة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 10-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يسلط الضوء على معاملات تجارية، وتحسن تنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الدلو 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب، وتتحرك بانطلاق وجرأة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 10-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وقُم بواجبك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 10-8-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون أكثر مرونة مع من تحب أو مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.