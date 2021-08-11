حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 11-8-2021 مهنيا وعاطفيا

هناك العديد من العيوب التي يمتلكها مولود برج العقرب من أبرزها حُب التملّك فأصحاب هذا البُرج لا يقبلون مُشاركة الأشخاص في حياتهم مع أحد آخر أبداً.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

الشمس في مربع برجك وعليك أن تتعامل بصبر.. كما أن الفلك يدعوك اليوم للتأني في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتجنب الأضواء وتتحكم في تلقائيتك ولا تعلن أخبارك.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة كيتي بيري ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.